الطوارئ الروسية تعلن إجلاء أكثر من 95 ألف شخص من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا منذ 18 فبراير الجاري تجاوز 95 ألف شخص.



وقال القائم بأعمال وزير الطوارئ في روسيا، ألكسندر تشوبريان: "أكثر من 95 ألف لاجئ من دونباس عبروا الحدود حتى صباح الأربعاء".

وأضاف تشوبريان في اجتماع مع الفروع الإقليمية لروسيا: "اليوم، حتى الساعة السادسة صباحا، عبر أكثر من 96 ألف شخص من الجمهوريات المجاورة للحدود الروسية".

وقال تشوبريان في اجتماع مع الفروع الإقليمية: "إنهم موجودون الآن في 12 كيانا روسيا في 230 نقطة إقامة مؤقتة. الآن هناك قطاران آخران لجلب المزيد".

في وقت سابق، أعلنت قيادتا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن عمليات إجلاء مؤقت لمواطني الجمهوريتين إلى منطقة روستوف حفاظا على حياتهم، نتيجة للاعتداءات التي تقوم بها القوات الأوكرانية على أراضي الجمهوريتين.