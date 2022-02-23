شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: خروج العراق من طائلة البند السابع بداية جديدة لاستعادة دوره وحضوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء أن خروج العراق من طائلة البند السابع بداية جديدة لاستعادة دوره وحضوره.



وقال الكاظمي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن " العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً".



وأضاف أن ذلك يعد بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللادولة.



وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعلن في وقت سابق من اليوم ، خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد تسديد كامل مبلغ التعويضات للكويت.



وأوضح أن العراق سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ، ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (52.4) مليار دولار أمريكي لتداعيات غزو الكويت، مشدداً على أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع.