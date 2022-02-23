شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى: ضبط تنظيم إرهابى يجند الشباب لتنفيذ عمليات انتحارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي ضبط تنظيم إرهابي يجند الشباب لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية في أنحاء متفرقة من البلاد .

وأضاف وزير الداخلية في مؤتمر صحفي له اليوم أن التنظيم كان يستهدف تنفيذ 3 عمليات إرهابية في مناطق متفرقة بالبلاد خلال الفترة المقبلة من بينها العاصمة بيروت.

وأكد مولوي إلى أن عملية ضبط هذا التنظيم جاءت بناء على توجيهات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان المتمثلة في إجراء متابعة مستمرة ودائمة لنشاط التنظيمات الإرهابية في لبنان، من قبل شعبة المعلومات وبصورة خاصة تلك التابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرا إلى أن قوى الامن الداخلي هم أبطال هذه العملية.