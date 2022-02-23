شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 11 سيدة فلسطينية و4 أطفال من باب العمود فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 11 سيدة و4 أطفال من باب العمود فى مدينة القدس .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عناصر من شرطة الاحتلال احتجزت مجموعة من النساء والأطفال عند باب العمود وقامت بتفتيشهن والتدقيق في هوياتهن، واعتقلت نحو 11 سيدة و4 أطفال.

وأضافت أن جميع المعتقلين من أهالي الضفة الذين كانوا في زيارة للقدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وفى وقت سابقن اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته، خاصة فى المنطقة الشرقية منه وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعاتٍ متتالية من باب المغاربة وحتى باب السلسلة.

وتتم الاقتحامات الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية يومياً باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكانى فى الأقصى.