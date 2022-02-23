شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تدمير وكرين لتنظيم داعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير وكرين اثنين لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، اليوم الأربعاء، بأنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات إف 16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها وكرين للعناصر الإرهابية في منطقة قوشقاية ضمن محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد".

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي استمرارا للعمليات الاستباقية والنوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعها في البلاد"، دون أن يشير البيان إلى مقتل أو إصابة أي أشخاص في هذه العملية الأمنية.