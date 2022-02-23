شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى: نتطلع لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء عن تطلعه لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات.



وقال الحلبوسي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفق ما أوردته قناة (السومرية نيوز) - "بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات، نتطلَّع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء، متجاوزين آثار عقود من سياسات الاستعداء و المواجهة والتصعيد"، مشيرًا إلى بدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب المتعاقبة.



وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعلن، في وقت سابق اليوم، خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد تسديد كامل مبلغ التعويضات للكويت.