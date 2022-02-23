شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطعمة تجعل بشرتك متوهجة وعقلك أكثر حدة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

هناك طريقة واحدة بسيطة وسهلة التحقيق تؤدي إلى فوائد تعزز الحياة وتطيل العمر: تناول المزيد من النباتات.



كما أوضحت خبيرة صحة القناة الهضمية الدكتورة ميغان روسي، لـ"ديلي ميل"، فإن ما نأكله كل يوم له تأثير مباشر على المدة التي سنعيشها، ويثبت بحث جديد نشره علماء في النرويج هذه النقطة.

ووجد الباحثون في جامعة بيرغن أن تناول المزيد من البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات يمكن أن يطيل حياتك لمدة تصل إلى عقد.

- ما السبب؟. هذه الأطعمة النباتية الكاملة تغذينا من الداخل إلى الخارج، وتغذي ميكروبيوتا الأمعاء لدينا - تريليونات الكائنات الحية التي تعيش في أعماق الجهاز الهضمي، واكتشفنا مؤخرا تأثيرا على كل شيء تقريبا من أدمغتنا إلى التمثيل الغذائي لدينا.

والأمر بسيط حقا - لكننا بشر فقط وأي تغيير عن عاداتنا يتطلب القليل من الحافز الإضافي.

وهذا هو السبب في أن نهج ميغان روسي المدعوم علميا لتحقيق نظام غذائي مثالي، يركز على إضافة المزيد من العناصر الجيدة في كل وجبة بدلا من التخلص من السيئ. ضع جزءا إضافيا من الخضار على الطبق وقم بتقطيع الطماطم وبعض الفلفل أو قم بتبديل عصير البرتقال الصباحي للحصول على عصير طازج مع برتقال كامل وتفاح وتوت وموز وجوز وشوفان.

وتقول، ابدأ اليوم وستشعر بالفوائد على الفور: هضم أفضل، والمزيد من الطاقة، وانتفاخ أقل. وقبل مضي وقت طويل، ستبدأ المكاسب الإضافية في الكشف عن نفسها، حيث ستنام بشكل مريح، وستبدو بشرتك نضرة مع قلة الأوجاع والآلام.

وكل هذا سينبع من ميكروبيوتا الأمعاء التي يتم تغذيتها جيدا (المعروفة باسم GM) والتي تتغذى على نظام غذائي نباتي أكثر.

وهذا لأن GM ليست مهمة فقط لعملية الهضم الصحي، بل إنها تؤثر أيضا - وربما تتحكم - إلى حد كبير في جميع جوانب صحتك، من عقلك إلى صحة بشرتنا، ومناعتنا لهرموناتنا وحتى التمثيل الغذائي لدينا.

وما تختار وضعه على طبقك يمكن حقا أن يطيل حياتك بسنوات.

الأطعمة الرئيسية للوقاية من الشيخوخة

تماما كما هو الحال مع الدماغ، هناك محادثة ثنائية الاتجاه بين ميكروباتنا وجلدنا.

وهناك الكثير من القواسم المشتركة بين القناة الهضمية والجلد: فهما لاعبان أساسيان في الدفاع عن الجسم من الغزاة الممرضة. تأوي مجتمعا من الميكروبات حيث يبدو أن التنوع والاستقرار مهمان؛ وأيضا في حالة تجديد مستمر، حيث تتساقط أجزاء من بطاناتها بانتظام، ما يجعلها بحاجة للتغذية.

وتحدث معظم اتصالاتنا بين الجلد والأمعاء عبر جهاز المناعة. وببساطة، يُعتقد أن الميكروبات المعوية غير المتوازنة تطلق استجابة من جهاز المناعة، ما يؤدي إلى حدوث التهاب، والذي عادة ما يحمينا من الإصابة أو المرض.

ويصبح الالتهاب مشكلة عندما يتم تشغيله في كثير من الأحيان ويترك "يعمل" عند مستوى منخفض بمرور الوقت. والعديد من الأمراض الجلدية - الإكزيما وحب الشباب والصدفية والتهاب الجلد، وحتى الشيخوخة المبكرة - هي أمراض التهابية في الأصل، لذا فهي تشير إلى أن ميكروبات الأمعاء المحدودة، التي تفتقر إلى التنوع، يمكن أن تكون متورطة.

تحسين الذاكرة وتعزيز الصحة العقلية

عرفنا منذ فترة طويلة أن القناة الهضمية والدماغ متصلان، بفضل الشبكة الرائعة لمئات الملايين من الأعصاب التي تربط الاثنين. لكن العلم لم يكشف النقاب عن الدور الرئيسي لـGM لدينا إلا مؤخرا.

ولا يزال البحث في مراحله المبكرة ولكن هناك أدلة كافية بالنسبة للخبيرة روسي لتوصي بتناول المزيد من النباتات لتقليل مخاطر الصحة العقلية والحالات العصبية، وحتى المساعدة في علاجها، بما في ذلك الاكتئاب ومرض باركنسون والزهايمر - وكلها يمكن أن تقصر حياتك بخلاف ذلك.

وشهدت تجربة علمية تسمى SMILES، قيام الباحثين بتقسيم الأشخاص المصابين بالاكتئاب المعتدل إلى الشديد إلى مجموعات إما شاركوا في علاج وهمي، أو تم وضعهم على نظام غذائي متوسطي مليء بالتنوع النباتي لمدة 12 أسبوعا.

وبعد 12 أسبوعا، كان الأشخاص في مجموعة النظام الغذائي أكثر عرضة أربع مرات للشفاء، وأكدت العديد من الدراسات منذ ذلك الحين هذه النتيجة.

- معززات الذاكرة: تحتوي الأسماك الزيتية (الماكريل والسلمون والسردين) والتوت وإكليل الجبل والقرنبيط وبذور اليقطين والبقوليات المختلطة وشاي البابونج والجوز البرازيلي وزيت الزيتون البكر والقهوة المفلترة على العناصر الغذائية المفيدة للدماغ والمواد الكيميائية النباتية بما في ذلك أوميغا 3، وخاصة DHA وEPA؛ فيتامين K، وفيتامين B12، والسيلينيوم والأنثوسيانين والبريبايوتكس وحمض ألفا لينولينيك والكولين والفولات والمغنيسيوم.

الطريقة الطبيعية لكبح شهيتك

تناول الطعام لتغذية ميكروبيوتا الأمعاء ولا تحتاج إلى حساب السعرات الحرارية. إن ميكروبات الأمعاء والمواد الكيميائية، مثل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي تنتجها عندما تهضم الألياف، تخبر أجسامنا بشكل أساسي أننا حصلنا على ما يكفي. وهذا بدوره يوقف إنتاج هرمونات الجوع مثل الغريلين، ويزيد من هرمونات "الامتلاء" مثل اللبتين.

وربما يفسر هذا سبب كون تناول الألياف بكميات أكبر، بغض النظر عن السعرات الحرارية، هو الذي ينتج عنه وزن صحي.

ويرتبط الوزن الصحي بعمر أطول - في حين أن إهمال هذا يعرضنا لخطر الإصابة بأمراض مثل السكري النوع 2 وأمراض القلب والأمراض الأخرى التي تهدد الحياة.

وتشارك جراثيم الأمعاء لدينا أيضا في حصاد الطاقة. وتقوم الميكروبات لدينا بالبحث عن الطعام غير المهضوم وتحويله إلى طاقة - والتي يمكن تخزينها على شكل دهون إذا لم يتم استخدامها. ولكن الميكروبات المختلفة أفضل من غيرها في حصاد الطاقة وميكروبات الأمعاء لدينا فريدة من نوعها.

وباختصار، قم بتغذية أمعائك جيدا ومن المحتمل أن تبقي كل شيء تحت السيطرة، بما في ذلك وزن الجسم، ما يساعدك على تجنب جميع المشكلات الصحية التي تقصر الحياة المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي غير الصحية.

وتأتي الزبادي الطبيعي الحي والخل البلسمي والفاصوليا والزنجبيل والشمر وسلطة البطاطس الباردة والفستق والفلفل الحار والجريب فروت، مليئة بالمغذيات الرئيسية والمواد الكيميائية النباتية لدعم جوع الألياف، بما في ذلك النشا المقاوم، وبيتا غلوكان والبريبايوتكس والبوليفينول والكالسيوم والكابسيسين وحمض الخليك والميكروبات الحية واليود والبروتين.

تعزيز المناعة لدرء الفيروسات التي تحد من الحياة

واحدة من أفضل الطرق لدعم مناعتنا هي اتباع نظام غذائي صديق للأمعاء متنوع وقائم على النباتات إلى حد كبير.

البديل؟ جهاز مناعي غير مدرب جيدا يبالغ في رد فعله (يسبب أشياء مثل الحساسية وأمراض المناعة الذاتية التي تحد من الحياة) ويمنح مرورا مجانيا للفيروسات الخطرة.

أظهرت الأبحاث أن بعض الأشخاص الذين يعانون من ردود فعل شديدة تجاه فيروس كورونا، كانوا أكثر عرضة لأن يكون لديهم مستويات أقل من البكتيريا المفيدة المضادة للالتهابات. وأظهرت دراسة أولية صغيرة أخرى أن بروبيوتيكا محددا متعدد السلالات يقلل من خطر إصابة الأشخاص بفشل الجهاز التنفسي، مقارنة بأولئك الذين تلقوا العلاج القياسي للتو. لذا فإن تغذية أمعائك يمكن أن تحميك حقا من المرض، وتطيل حياتك.

ويمكن تناول الجوز والثوم والفطر المعرض للشمس والتوفو الصلب والجزر والبرتقال والتوت وبذور الشيا والكركم والبروكلي، حيث تكون مليئة بالمغذيات الرئيسية والمواد الكيميائية النباتية لتغذية جهاز المناعة بما في ذلك الفيتامينات A، و(د) وC وE وB6 وB12؛ حمض الفوليك والنحاس والحديد والزنك والسيلينيوم والفلافونويد والألياف والأليسين وأوميغا 3 والكركمين.