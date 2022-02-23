بوتين يؤكد أن اتفاقات السلام في أوكرانيا لم تعد موجودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن اتفاقات السلام التي توسطت فيها الدول الغربية لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا لم تعد موجودة بعد اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين في الجمهورية السوفياتية السابقة.



وأضاف بوتين "اتفاقات مينسك لم تعد موجودة الآن، لقد اعترفنا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وقال بوتين: "الحل الأفضل لهذه القضية هو أن ترفض السلطات الحاكمة راهناً في كييف بنفسها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تختار الحياد".

وحول الدخول المحتمل للجيش الروسي الأراضي الأوكرانية، قال بوتين: "لم أقل إن جنودنا سيذهبون إلى هناك الآن، سيكون الأمر رهناً بالوضع على الأرض".

وتابع "اعترفنا باستقلال هاتين الجمهوريتين، ما يعني اعترافنا بكل مواثيقهما بما في ذلك دستورهما، وفي الدستور، رسمت حدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك كما كانت عندما كانتا جزءاً من أوكرانيا".

لكنه أوضح أنه يجب ترسيم الحدود الدقيقة في محادثات بين الجمهوريتين الانفصاليتين وأوكرانيا.