أي مادة غذائية يفضل تناول السمك.. خبير تغذية يُجيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

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أعلن الدكتور أندريه زولوتاريوف، خبير التغذية الروسي، أنه في حالة تحضير السمك بصورة خاطئة، يفقد خصائصه المفيدة.



ويشير الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أنه من الضروري جدا إضافة السمك إلى النظام الغذائي. ووفقا له لكل نوع من السمك خصائص مميزة فريدة. فمثلا لسمك القد تأثير مضاد للأورام، ولسمك السلمون تأثير إيجابي في القلب والأوعية الدموية، وأخرى تحسن عمل الجهاز العصبي المركزي لأنها غنية بالمغنيسيوم.

ويضيف، ولكن يفقد السمك خصائصه المفيدة عند حفظه أو تحضيره بصورة خاطئة. فمثلا أحماض أوميغا -3 الدهنية الضرورية للجسم الموجودة في الأسماك يمكن أن تتحلل إذا لم نراع شروطا معينة.

ويقول، "أحماض أوميغا-3 الدهنية الضرورية للجسم موجودة فقط في الأسماك. وعلينا أن نفهم أن هذه الدهون الفريدة تتأكسد بسرعة، لذلك يجب أن يحفظ السمك بصورة صحيحة. كما يفضل شراء السمك الطري وليس المجمد. وعندما تتأكسد هذه الدهون تتحول إلى مادة سامة. ومن الأفضل تحضير السمك على البخار أو الشوي، وليس قليه".

ويضيف، يؤدي نقص أحماض أوميغا-3 الدهنية إلى مشكلات صحية مختلفة.

ويقول، "إن نقص أحماض أوميغا-3 في الجسم هو أحد العوامل الرئيسية للإصابة بالأمراض. لأن جميع خلايا جسم الإنسان عمليا لها غشاء يعتمد عمله على كمية أحماض أوميغا-3. أي يتحسن عمل الخلايا بزيادة كمية هذه الأحماض الدهنية في الجسم".

ويضيف، تجلب أحماض أوميغا-3 فائدة كبيرة لمنظومة المناعة خاصة عند تناول الأسماك مع الزبدة.

ويقول، "يجب تناول الزبدة في الشتاء إلى جانب المواد الأخرى. فمثلا 10 غرامات من الزبدة في اليوم لن يؤثر سلبا في حالة الجسم من حيث مستوى الكوليسترول في الدم، طبعا إذا لا توجد موانع لذلك مثل التهاب البنكرياس. إن تناول كمية من أحماض أوميغا-3 الدهنية مع الزبدة يحسن مناعة القصبات الهوائية ويحمي الإنسان من العدوى المرضية بما فيها الفيروسية".