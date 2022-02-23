شكرا لقرائتكم خبر عن جير بيدرسون يعرب عن قلقه من تأثير الصراع حول أوكرانيا على حل الأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، اليوم الأربعاء، عن قلقه فى أن يؤثر الصراع حول أوكرانيا سلبًا على حل الأزمة السورية.

وقال بيدرسون خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وفقا لما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية "بصفتي مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، أشعر بالقلق من أن يكون لهذا الصراع حول أوكرانيا، أيضًا تأثير سلبي على حل الصراع السوري، لكنني آمل ألا يحدث هذا".

وأشار بيدرسن، إلى أنه من المقرر عقد جولة جديدة للجنة الدستورية السورية في 21 مارس في جنيف.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، في بداية اللقاء: "للأسف الشديد، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، لضغوط من الغرب وأدلى بعدة تصريحات حول ما يحدث في شرق أوكرانيا لا تتناسب مع وضعه وسلطاته في ظل الأمم المتحدة".

وأكد لافروف، أن روسيا نقلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوجوتيريش تقييم موسكو لتصريحاته حول موضوع أوكرانيا .