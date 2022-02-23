شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته، خاصة فى المنطقة الشرقية منه وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعاتٍ متتالية من باب المغاربة وحتى باب السلسلة.

وتتم الاقتحامات الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية يومياً باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكانى فى الأقصى.