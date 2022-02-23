شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مليئة بـ”مساعدات عسكرية فتاكة” تصل أوكرانيا قادمة من هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تتلقى أوكرانيا، الأربعاء، طائرة مليئة بـ”مساعدات عسكرية فتاكة” قادمة من كندا حسبما أعلنت الأخيرة، وسط تزايد التوتر والمخاوف من غزو روسي “شامل”.
وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند على “تويتر”: “اليوم سلمت قواتنا المسلحة الكندية دفعة ثانية من المساعدات العسكرية الفتاكة لدعم شركائنا الأوكرانيين”.
وأضافت أن “غزو روسيا الإضافي لدولة ذات سيادة أمر غير مقبول على الإطلاق. سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا بينما تدافع عن سيادتها واستقلالها”.
وتلقت أوكرانيا مؤخرا شحنات مساعدات عسكرية متنوعة من الغرب، في خضم تصاعد التوتر على حدودها المتاخمة لروسيا.
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