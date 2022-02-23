ميزة جديدة لا تعرفها على "سناب شات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت منصة سناب شات عن خاصية جديدة تخص الموقع المباشر التي يمكن من خلالها مستخدمي منصتها مشاركة موقعهم الحالي.



ووفق "ديجيتال تريندز" هذه الخاصية المعروفة بمسمى real-time location، معروفة في منصات تواصل أخرى، سبق وأن استخدمتها مثل واتساب الذي يتيح الخاصية باسم live location.

والخاصية بعد إتاحة سناب شات لها، ستعمل عمل تطبيق التتبع الخاص من أبل على أنظمة IOS، المعروف بمسمى تسويقي Find My.

ولمزيد من الأمان، سيتيح سناب شات استخدام هذه الخاصية بين مستخدميه وأصدقائهم المقربين والموثوقين، ليستدلوا من خلال الخاصية على أماكن تواجدهم خارج المنزل.

ويمكن استمرارية البث المباشر لموقع المستخدم عبر خاصية live location الجديدة من سناب شات لما يتراوح بين 15 دقيقة وحتى بضع ساعات.

وستنتشر الخاصية للاستخدام العام بشكل تدريجي قبل أن يتاح للاستخدام بجميع أنحاء العالم.

و أعلنت منصة سناب شات عن إتاحتها للمستخدمين للمرة الأولى تغيير اسم المستخدم الرسمي لهم على حساباتهم الخاصة.

ووفق موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، الخاصية أصبحت متاحة بعد أن حرم منها مستخدمو المنصة، فكان من يريد أن يظهر باسم مختلف، مضطر لتغيير حسابه بالكامل.

وتتاح هذه الخاصية عبر تحديث جديد يعمم بجميع أنحاء العالم مع نهاية الشهر الجاري، بالتحديد بداية من 23 فبراير/شباط، وستكون الخاصية متاحة لأنظمة IOS وأندرويد معا

لتقوم بعملية تغيير اسم حسابك، قم بالدخول على صفحة الملف الشخصي للحساب عبر صورة الإيموجي الخاص بك، ثم قم بالضغط على علامة اسم المستخدم، وبعد ذلك انقر على خيار تغيير اسم المستخدم.

وأكد "ذا فيرج" أن هذه العملية لن تؤثر على أي من الأرقام المسجلة سلفا ضمن قائمة الأصدقاء.