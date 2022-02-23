«Switch» تطرح جهاز عرض ذكياً.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

طرحت «Switch» البوابة المتخصصة في تصميم وتوفير مجموعة من ملحقات التقنية، جهاز عرض Switch Smart Mini Portable Projector، الذي يوفر إمكانية رفع العرض المنزلي إلى مستوى سينمائي فريد من نوعه والاستمتاع بتجربة مشاهدة مذهلة في أي مكان.



وكانت الشركة قد طرحت في يناير الماضي جهاز عرض Switch Smart Mini Portable Projector الذي يوفر إمكانيات رائعة من حيث تجربة المشاهدة المنزلية.

ويأتي جهاز العرض الذكي Switch Smart Mini Portable Projector مزودا بمكبر صوت Bluetooth بقوة 10 وات حتى يستمتع المشاهدين بصوت عالي الجودة. ويأتي ايضا مزودا بمحطة طاقة تصل قوتها إلى 20000 ملي أمبير توفر 4 ساعات مشاهدة بدون مقاطعة.

ويتوفر مع الجهاز شاشة عرض محمولة بمقاس 60 بوصة تسهل حمل الجهاز والإكسسوارات التابعة لها. كما تتضمن مجموعة تجربة مشاهدة الأفلام أداة ثلاثية القوائم قابلة للتنقل مع حقيبة EVA للحماية المصممة خصيصا لسهولة النقل.

ويضمن جهاز العرض الحصول على تجربة رائعة لجميع المستخدمين من خلال درجة سطوع تبلغ 200 لومن بمقاييس المعهد القومي الأمريكي للمعايير (ANSI)، إذ يعمل بنظام تشغيل Android 9 الذي يحتوي على العديد من التطبيقات مثل Netflix و YouTube وغيرها من التطبيقات المثبتة مسبقا.

ويأتي الجهاز مزوداً بإمكانيات مطورة باستخدام تقنية WiFi ، كما تم تزويده بمنافذ USB و HDMI. للحصول على جلسة ممتعة بدون انقطاع.

ويأتي جهاز Switch Mini Portable Projector مزوداً ببطارية قوية تدوم حتى 6 ساعات متواصلة. كما تدعم الأداة الذكية إمكانية عرض 4K على أكبر الشاشات.

وتتوفر جميع هذه المميزات بسعر منافس و تصميم أسود أنيق يمكن تغييره وتخصيصه من خلال منافذ Switch.