هل شركة تويتر تميّز بين الحسابات الآلية والعادية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

لمزيد من الشفافية للمستخدمين، بدأت شركة "تويتر" بتمييز الحسابات المؤتمتة بعلامة "Good bot" في حال كانت الحسابات تستخدم النشر التلقائي، وذلك عن طريق إظهار علامة توضح إذا ما كانت الحسابات تستخدم نظام النشر الآلي أو البوتات في نشر التغريدات، وفق "مونت كارلو".



كانت تويتر قد اختبرت هذه الميزة في شهر سبتمبر2021 لدى بعض المستخدمين، الهدف الرئيسي من هذه الميزة الجديدة هو السماح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بالتعرف بسهولة على الحسابات الآلية، حتى لا تخلط بينها والمستخدمين العاديين.

تظهر الإشارة Automated في كل تغريدة للحسابات المعنية، ويذكر اسم مستخدم "تويتر" لمنشئها في المِلَفّ الشخصي.

علامة GoodBots متاحة لجميع مطوري برامج الروبوت ولن تكون إجبارية بل على أساس تطوعي، ويمكنهم إضافتها يدويًا للحسابات التي تستخدم النشر التلقائي؛ لكن ستكون هناك حالات تطلب بها "تويتر" من المغردين توضيح هذا الأمر خاصة في حال كانت الحسابات لديها عدد كبير من المتابعين.

يبدو أن بَدْء تمييز الحسابات المؤتمتة بعلامة GoodBots هو إرادة "تويتر" في التمييز بين الحسابات المؤتمتة الجيدة ومحاربة الروبوتات الخبيثة التي تُستخدم أحيانًا لنشر المعلومات الكاذبة بشكل جماعي؛ كما حدث خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016، حيث تم الكشف خلال التحقيقات عن استخدام شبكات كبيرة من روبوتات "تويتر" مترابطة فيما بينها للتأثير على النقاش السياسي.