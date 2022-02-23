شركة Vivo تتحدى منافسيها بهاتف ثوري وإمكانات خارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

من المنتظر أن تطلق شركة Vivo قريباً هاتفها الجديد X 80 الذي من المفترض أن يكون أحد أقوى هواتفها المنافسة لهواتف سامسونغ الحديثة من الفئتين المتوسطة والممتازة.



وسيحصل الهاتف المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا. وفقاً لموقع "4pda ".

وسيمتلك الهاتف قدرات تصوير فائقة إذ سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+13+12) ميغابيكسل قادرة على التقاط صور بدقة (8150/6150) بيكسل، كما سيحصل على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل ستكون من بين أفضل كاميرات السيلفي المطروحة هذا العام.

وسيضمن الأداء الجبار له معالج MediaTek Dimensity 9000، ومعالج رسوميات Mali-G710 MP10، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

كما سيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.