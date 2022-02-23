شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح فى السعودية وغائم فى الإمارات ودافئ فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة قد يتخللها سحب ركامية ممطرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس، مغبرا وغائما جزئيا بوجه عام ويصبح غائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون محملة ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح: شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 45 كم/س. الخليج العربي: مضطرب الموج.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

وفى المساء يكون مائل للبروده إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .