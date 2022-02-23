شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع: حالة ممطرة تبدأ غدًا و13 يوماً على انتهاء فصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن اليوم هو أول أيام سعــد بـــلـع، ونوة العقرب الثانية، مع النجم السابع.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أنه لم يتبق على انتهاء فصل الشتاء إلا 13 يومًا، ويهل علينا فصل الربيع.

وأضاف الحصيني أن آخر أنواء الشتاء يسمى بعقرب الدم، وذلك دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل، وأن برده شديد تكثر فيه الأمطار، ويضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أوسيبيري.

وأكد أن وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له طوال العام في التأخر، فيه هجرة الدحروج المطوق، حيث يبدأ فيه غرس فسائل النخيل وتلقيحها، وأنه من خلال الإرشيف المناخي يحدث فيها تقلبات جوية ممطرة.

وتوقع أنه حسب ما ترسمه نماذج الطقس، حالة ممطرة خفيفة بمشيئة الله تبدأ من الغد وتستمر عدة أيام على أجزاء متفرقة من غرب وشمال ووسط وشرق وجنوب المملكة.