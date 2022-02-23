تعرف على أسباب تزامن آلام الرقبة والكتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

عادة ما تترافق متاعب الرقبة والكتف مع بعضها البعض، وهو ما يرجع إلى العضلة شبه المنحرفة، التي تمتد من الرقبة إلى منطقة الكتف.



وأوضح الدكتور ديفيد كريستوفر كوبوش، أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري الألماني، أن أحد الأعصاب القحفية، وهو العصب ثلاثي التوائم، يرتبط مباشرة بعضلات العنق العميقة، وهذا ما يفسر لماذا يتسبب الصداع أيضا في قيود مؤلمة على الحركة وألم شديد في منطقة الرقبة.

وأردف كوبوش أن أبرز عوامل الخطورة المؤدية إلى متاعب الرقبة والكتف تتمثل في العمل على الحاسوب، خاصة اللاب توب، وذلك بسبب تمديد الرقبة بفعل النظر إلى أسفل كثيرا. وهذا ينطبق أيضا على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

وتتسبب وضعية الجلوس الخاطئة هذه في التحميل الخاطئ على المفاصل الفقرية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى توتر العضلات، والذي بدوره يمكن أن يسبب الإصابة بالصداع.

ولتجنب ذلك، ينبغي اتخاذ وضعية جلوس قائمة مع عدم ثني الرأس للأمام، مع مراعاة تغيير وضعية الجلوس بانتظام، بالإضافة إلى الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام لتدريب العضلات.

من ناحية أخرى، ينبغي تجنب مواقف التوتر النفسي؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بشد عضلي في الكتف والرقبة، ومن ثم الصداع. ويمكن مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.