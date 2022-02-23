الارشيف / اخبار الخليج

دراسة: السجائر الالكترونية تتسبب بإصابة عارضة أمريكية بإعاقة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: السجائر الالكترونية تتسبب بإصابة عارضة أمريكية بإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

المخاطر التي تسببها السجائر الالكترونية مازالت قيد الدراسة وبين أخذ ورد من العلماء، لكن ما أصاب عارضة أزياء أمريكية قد يقرع جرس الإنذار، حيث ادعت فون شوارتز أنها أصيبت بإعاقة وصعوبات شديدة في الحركة بسبب الإفراط في تدخين السجائر الإلكترونية.

 

وبدأت فون "20 عاماً" تدخين السجائر الإلكترونية في سن الخامسة عشرة، وكانت تشعر بالقلق والغثيان عند التوقف عن التدخين. بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

 

وبدأت تعاني من ضعف عضلات ساقيها وذراعيها في عام 2017، لكن الأطباء لم يربطوا بين ذلك بالسجائر الإلكترونية حتى سقطت وأصابت رأسها.

 

وقال الباحث الطبي الدكتور إرنست فون شوارتز (60 عاماً)، إن الآثار الجانبية الخطيرة تُعزى «على الأرجح» إلى تدخينها السجائر الإلكترونية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا