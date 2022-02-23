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السعودية وكولومبيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير الثلاثاء في العاصمة الكولومبية بوجوتا، مع نائبة رئيس كولومبيا وزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميريز، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة.

 

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في عدد من الموضوعات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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