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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Truth Social.. تنزيل تطبيق ترامب 170 ألف مرة من متجر أبل

الأربعاء 23 فبراير 2022

الخليج 365

أظهرت بيانات من شركة أبتوبيا للأبحاث أنه تم تنزيل تطبيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (تروث سوشيال) 170 ألف مرة على متجر تطبيقات أبل منذ إطلاقه مساء الأحد.



وكان التطبيق الذي أنشأته الشركة التي يديرها الرئيس الأمريكي السابق هو الأكثر تنزيلا في متجر تطبيقات أبل بعد وقت قصير من نشره.

ووفقا لرويترز، قالت أبتوبيا إنه من المحتمل أن يكون ارتفاع سقف التوقعات والطلبات المسبقة لتنزيل التطبيق هي السبب عن هذا العدد الكبير من التنزيلات.

تم إطلاق مشروع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجديد للتواصل الاجتماعي تطبيق Truth Social في وقت متأخر الأحد على متجر تطبيقات أبل.

إطلاق تطبيق Truth Social يشير إلى عودة ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد حظره من عدة منصات العام الماضي.

وتم تنزيل تطبيق Truth Social تلقائيا على أجهزة أبل التي تخص المستخدمين الذين طلبوا التطبيق مسبقا.

وذكر العديد من المستخدمين أنهم إما يواجهون مشكلة في التسجيل للحصول على حساب في تطبيق Truth Social أو تمت إضافتهم إلى قائمة انتظار برسالة تقول "نظرا للطلب الهائل، وضعناك على قائمة الانتظار الخاصة بنا".

وذكرت رويترز في وقت سابق أن تطبيق Truth Social كان متاحا للأشخاص الذين تمت دعوتهم لاستخدامه خلال مرحلة الاختبار.

وتم حظر ترامب من استخدام مواقع تويتر وفيس بوك ويوتيوب وجوجل بعد الهجوم الذي وقع في السادس من يناير/كانون الثاني عام 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي من قبل مؤيديه، بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.

وستنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، والتي تقف وراء مشروع (تروث سوشيال)، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم حجب آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي الحالية.

وحتى الآن، لم تقترب أي من الشركات الجديدة، ومنها منافسون لتويتر مثل جيتر وبارلر وموقع رامبل لمقاطع الفيديو، من مضاهاة شعبية نظرائها من المواقع الشهيرة.

وقال ديفين نونيز رئيس "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" الشركة الأم للشبكة الجديدة، لتلفزيون "فوكس نيوز": "سنبدأ بطرح التطبيق للأفراد على متجر أبل هذا الأسبوع".

وأضاف البرلماني السابق الذي ترك الكونجرس في وقت سابق من هذا العام لترؤس مجموعة ترامب "أعتقد أنه بحلول نهاية مارس/أذار، سنكون جاهزين للعمل بشكل كامل، على الأقل في الولايات المتحدة".

من جهته، غرد دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس السابق، الثلاثاء قائلا "حان وقت الحقيقة"، مع صورة لرسالة من والده على المنصة الاجتماعية الجديدة جاء فيها "استعدوا! سيستقبلكم رئيسكم المفضل قريبا".

ووفق تقارير صحافية مختلفة، تمتلك المجموعة حوالى 1.25 مليار دولار للمنافسة في سوق الشبكات الاجتماعية المزدحمة.