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الصحة المغربية: تطعيم 53 ألف شخص بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية أن 53 ألفا و 300 شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 5 ملايين و563 ألفا و243 شخصا.

 

وأوضحت الوزارة - في بيان الثلاثاء - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليونا و734 ألفا و 22 شخصا حتى اليوم في حين وصل إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا 23 مليونا و179 ألفا و 933 شخصا حتى اليوم.

 

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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