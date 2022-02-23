شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: تطعيم 53 ألف شخص بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية أن 53 ألفا و 300 شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 5 ملايين و563 ألفا و243 شخصا.

وأوضحت الوزارة - في بيان الثلاثاء - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليونا و734 ألفا و 22 شخصا حتى اليوم في حين وصل إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا 23 مليونا و179 ألفا و 933 شخصا حتى اليوم.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.