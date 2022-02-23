شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يدعو الصين للاستثمار فى بلاده لخلق فرص عمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندي، الشركات الصينية على الاستثمار فى بلاده وتوريد البضائع التونسية بما يسهم فى تحقيق التوزان فى المبادلات التجارية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا فى ذات الوقت الدعم المهم الذى قدمته الصين لبلاده فى إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتمويل وإنجاز المشروعات التنموية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء، أشاد الجرندى - خلال لقائه سفير الصين بتونس زهانج جيانجو "ZHANG Jianguo" - بمستوى العلاقات التونسية الصينية، مؤكدا حرص بلاده على تعزيزها وإثرائها على جميع المستويات.

من جانبه، عبر سفير الصين بتونس عن ارتياح بلاده للمستوى الذى بلغته العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وتطلعها لمزيد من التطوير فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد جيانجو مواصلة الصين دعم تونس فى إطار مكافحة جائحة كورونا عبر تقديم 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا اليوم، بالإضافة إلى توفير عدد من آلات التنفس الاصطناعى والأكسجين سيقع برمجة تسليمها خلال الفترة القادمة، مفيدا بأن هذه المساعدات تأتى فى إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين.