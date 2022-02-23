شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات اللبناني: مرسوم رفع تعرفة "أوجيرو" شبه جاهز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم، إن المرسوم الخاص برفع تعرفة شركة أوجيرو (شركة الاتصالات الوطنية بلبنان) أصبح شبه جاهز، مؤكدًا أن المرسوم سيعرض على مجلس الوزراء فور انتهاء مجلس شورى الدولة من نظره.

وأضاف قرم عقب لقاءه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، أن تعرفة الاتصالات عبر شركتي ألفا وتاتش للهواتف المحمولة سيتم عرض أمرها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة.

وأوضح أن اللقاء تناول بحث تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للاتصالات، ومجلس إدارة "ليبان تليكوم"، مؤكدًا أنه يعمل مع جميع المعنيين لإنجاز هذين الأمرين، واصفًا الأجواء بأنها إيجابية.