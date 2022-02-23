شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مهيب.. تعز تحتفي بتخرج 523 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مهيبا في محفظة تعز لحفظة القرآن الكريم. ونشر الفيديو الإعلامي اليمني محمد الضبياني وعلق عليه بالقول :” تعز.. تحتفي بتخرج 523 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم”. ويظهر الفيديو المئات من حفظة القرآن الكريم، وهم يسيرون في شوارع تعز في مشهد يشرح الصدور. كما يظهر الحفاوة بين المعلمين وأهالي تعز ، الذين أعربوا عن سعادتهم لاستمرار المسيرة القرآنية المباركة على مدار 20 عاما.

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