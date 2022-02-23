شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على منطقة الرياض.. رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشمل الحالة، بمشيئة الله، رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من “البجادية، الدوادمي، القويعية، عفيف”.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الحالة على الرياض من المتوقع أن تستمر إلى السادسة من مساء اليوم الأربعاء.