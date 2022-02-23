- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على منطقة الرياض.. رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتشمل الحالة، بمشيئة الله، رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من “البجادية، الدوادمي، القويعية، عفيف”.
وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الحالة على الرياض من المتوقع أن تستمر إلى السادسة من مساء اليوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تقلبات جوية على منطقة الرياض.. رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية الأفقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.