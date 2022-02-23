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شكرا لقرائتكم خبر عن كم فترة الاستبعاد بسب «خرج ولم يعد» والفئات المستثناة؟.. الجوازات ترد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن المدة التي يتم فيها استبعاد الأشخاص المسجلين لديها “خرج ولم يعد”، من دخول المملكة، كما حددت الفئات المستثناة من هذا الإجراء.
ووجه أحد المستخدمين، استفسارًا إلى حساب “الجوازات” عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مفاده: “كم فترة الاستبعاد بسبب خرج ولم يعد؟ علمًا بأن السبب هو قفل المطار بسبب فيروس كورونا”.
وردت “الجوازات”، على السؤال بتوضيح ذلك قائلة، إنه: “تنص التعليمات على من خرج ولم يعد يمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات، إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، ويستثنى من ذلك التابعين والمرافقين”.
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