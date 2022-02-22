شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يحتفي بيوم التأسيس.. هذا ما قاله؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، إن ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى يؤكد العمق التاريخي والحضاري للمملكة.

وكان الأمير خالد بن سلمان قد كتب على حسابه في تويتر قائلا :” ثلاثة قرون مضت على اللبنة الأولى لتأسيس الدولة السعودية، تؤكد العمق التاريخي والحضاري لوطننا الشامخ”.

وأضاف أنها تعكس أصالة شعبه وارتباطهم الوثيق بقادتها منذ قيام الدولة السعودية.