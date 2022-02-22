شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الحج والعمرة تعلن إلغاء «عمرة مضيف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء “تأشيرة عمرة مضيف”، موضحة أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة، حسب عكاظ.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أكدت أن “تأشيرة عمرة مضيف” تخضع لوضع المعايير والاشتراطات المنظمة لها، ولم يتم العمل بها ولا يوجد وقت محدد لتفعيلها، وفي حال تفعيلها سيتم الإعلان عنها في مختلف منصات وزارة الحج والعمرة في حينه.

وفي وقت سابق، أفادت منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية أنه لا يمكن إصدار “تأشيرة عمرة مضيف” من خلال المنصة، داعية إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة في هذا الخصوص.