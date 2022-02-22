شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقي: الحكومة عملت على تجفيف منابع الإرهاب وعودة النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، إن حكومة بلاده عملت على تجفيف منابع الإرهاب وأعادت النازحين لمناطقهم، مشيرًا إلى أن دماء العراقيين اختلطت جميعها فى الدفاع عن العراق والقضاء على الإرهاب.

وأضاف الأعرجى - فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - أن النصر على داعش تحقق بأيدى جميع العراقيين على اختلاف انتمائتهم، وأن الحكومة عملت على تجفيف منابع الإرهاب، من خلال المؤسسات الاستخبارية والأمنية ومتابعة قيادات داعش الإرهابية واستهدافهم.

وأوضح أن الحكومة العراقية قامت بجهود كبيرة لإعادة النازحين إلى مناطقهم، من خلال إجراء مصالحات مجتمعية وإنهاء أسباب العنف الطائفي، منوهًا بأن الحكومة اتخذت قرارًا جريئًا باستقبال 450 عائلة عراقية من مخيم الهول الذى يضم 30 ألف عراقى بينهم نحو 20 ألفًا دون سن البلوغ.

وأكد أن هذا المخيم تتفشى فيه الأمية والجهل والفكر التكفيري، وأدخلت العوائل فى مخيم الجدعة للتأهيل، لإعادة دمجها بالمجتمع بمشاركة جهات حكومية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة.