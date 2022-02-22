شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت فى مقدمة مستقبلى الرئيس الجزائرى لدى وصوله فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى الكويت اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد تستمر يومين، يلتقي خلالها مع الأمير الشيخ نواف الأحمد، لبحث القضايا المهمة على الساحة الإقليمية، وفق صحيفةالأنباء الكويتية.

وكان على رأس مستقبلي تبون على أرض المطار ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة، وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن.

يرافق الرئيس الجزائري وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة ووزير العدل وحافظ الأختام عبدالرشيد طبي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالباقي بن زيان ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبدالحفيظ هني ووزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.