شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تأسيس السعودية..الملك سلمان: الحمد لله على كل النعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن احتفاء المملكة، اليوم الثلاثاء، بذكرى يوم تأسيس السعودية الموافق 22 فبراير من كل عام، هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل.

وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمى فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": «نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة فى العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل»، مختتما تغريدته بقوله: «الحمد لله على كل النعم».

ومن جانبه، أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد عن اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية الحميمة والراسخة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا بالمكانة المرموقة التى تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى المجتمع الدولى والتى اكتسبتها من خلال إسهاماتها الحضارية وإنجازاتها التنموية المتعددة وبدورها الحيوى فى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة.