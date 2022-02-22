شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير الفلسطينى: عقوبات جماعية على الأسرى بسجن "نفحة" الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نادى الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن إدارة السّجون الإسرائيلية فرضت عقوبات جماعية على الأسرى فى قسم (10) بسجن "نفحة" الصحراوي.

وقال النادي، فى بيان صحفى، إن العقوبات تمثلت بالحرمان من الزيارة و"الكانتين"، وسحب كافة الأجهزة الكهربائية.

وأضاف النادى أن إدارة السجون نفذت عملية قمع واسعة بحقّ الأسرى فى قسم (10) أمس واعتدت عليهم بالضرّب، واحتجزتهم لمدة أربع ساعات فى ساحة السّجن "الفورة"، ونكّلت بهم، واستأنفت ضربهم خلال إرجاعهم للقسم، كما وقطعت عنهم الماء والكهرباء.

وتعرض الأسير أحمد عبيدة الذى واجه اثنان من السّجانين لاعتداء وحشى من قبل قوات القمع، وتم نقله إلى جهة غير معلومة حتّى الآن، كما وتم عزل الأسيرين رمزى عبيد، وحمزة الطقطوق.

وحمل نادى الأسير إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير الأسرى فى قسم (10) فى سجن "نفحة"، وعن مصير الأسير أحمد عبيدة الذى تعرض لاعتداء وحشى من قبل قوات القمع.