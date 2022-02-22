شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة: 4 خطوات لحل مشكلة عدم الدخول في تطبيق اعتمرنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الحج والعمرة، خطوات حل مشكلة عدم الدخول في تطبيق اعتمرنا والتي يعاني منها بعض المستخدمين.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه “تأتى رسالة تقول إن الجلسة الأخيرة انتهت وعليك تسجيل الخروج ثم الدخول مرة أخرى من نافذة الإعدادات وحاولت الخروج لكن لا فائدة..آمل المساعدة وماذا أفعل؟.

وأجابت الوزارة عبر حساب “عناية وخدمات ضيوف الرحمن”، في “تويتر”: إنه يمكن حل المشكلة من خلال الخطوات التالية:

1- التأكد من تحديث التطبيق لآخر إصدار

2- أو حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى

3- التأكد من أن تاريخ الميلاد المسجل في لوحة بيانات توكلنا مطابق للتاريخ المدخل في اعتمرنا

4- في حال استمرار المشكلة يرجى تزويدنا ببياناتك الشخصية عبر الرسائل الخاصة لنتمكن من خدمتك