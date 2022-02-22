شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: مسيرة حضارية حافلة بالإنجازات للسعودية منذ تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريرى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه منذ تأسيس الدولة الأولى في بدايات القرن السابع عشر إلى توحيد المملكة في القرن العشرين وحتى يومنا هذا الذي تحتفل فيه بذكرى التأسيس، نشهد مسيرة حضارية حافلة بالإنجازات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.

وتوجه الحريرى، فى تغريدته بمناسبة الذكرى الأولى ليوم تأسيس المملكة، بالتهنئة القلبية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة هذا اليوم، قائلا:"نسأل الله أن يجعله دائماً علامة مضيئة من علامات الخير والتطور والتقدم والاستقرار للملكة وشعبها".