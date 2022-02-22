شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: السعودية تحظى بمكانة مرموقة لدى المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد عن اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية الحميمة والراسخة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا بالمكانة المرموقة التى تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى المجتمع الدولي والتي اكتسبتها من خلال إسهاماتها الحضارية وإنجازاتها التنموية المتعددة وبدورها الحيوى فى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة.

جاء ذلك فى برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبر فيها الأمير نواف عن خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة،وفق "الأنباء الكويتية".

كما بعث ولي العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، مشيدا بالمسيرة الخيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية، كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وقد احتفلت المملكة العربية السعودية اليوم بالذكرى الأولى لتأسيس المملكة ، وقد تلقى الملك سلمان وولى عهده محمد بن سلمان عددا من برقيات التهنئة من مختلف دول العالم بهذه المناسبة.