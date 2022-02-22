شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن بالقاهرة لـ"إكسترا نيوز: بيان الديوان الملكى يؤكد الحرص على الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمجد العضايلة السفير الأردني في القاهرة، إن صدور البيان عن الديوان الملكى الأردني الهاشمى حول الحسابات البنكية يضع الأمور في نصابها ويؤكد أن الأردن والملك عبد الله الثاني، يحرصون على بيان الحقائق والشفافية ومحاربة الشائعات بالحقيقة من موقف قوى.

وأضاف السفير الأردني في القاهرة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن البيان عن الديوان الملكى الأردني الهاشمى تضمن حقائق تواجه شائعات ووضوح أمام أكاذيب وتضليل وأرقام حقيقية أمام لعبة الأرقام غير الحقيقية، لافتا إلى أن الديوان الملكى الهاشمى لم يكنه ألا يرد على شائعات مغرضين، ولكن الديوان الملكى كان يكشف للأردنيين حجم الاستهداف الذى يوجه للأردنيين والملك .

وتابع السفير الأردني فى القاهرة: "البيان عن الديوان الملكى الأردني الهاشمى: نحن في الأردن نتابع ونرصد منذ فترة وليست بقصيرة محاولات الاستهداف الإعلامى من قبل وسائل إعلام دولية للأردن، وأجهزتنا تعقبت محاولات اختراقات الكترونية عديدة ومحاولة للإساءة للأردن من خلال محاولات تسريبات تتضمن تضليل وأكاذيب بقصد تشويه الملك والأردن".

وفى وقت سابق أصدر الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الإثنين، بيانا حول تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية للعاهل الأردني لملك عبدالله الثاني، نافيا ما ورد فيها وأكد أنها غير دقيقة ومضللة.

وبحسب الديوان الملكي الأردني، فإن "تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية للملك عبدالله الثاني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة".

وأوضح البيان الصادر عن الديوان المكلي، أن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات، وأن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة.