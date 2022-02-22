شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان برجر: متمسكون بضرورة عقد الانتخابات فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن عقد الانتخابات فى ليبيا مهم للغاية، لضرورة تشكيل حكومة شرعية تدير البلاد، ويكون لها دور فى الأمم المتحدة .

ولفت برجر، فى تصريحات صحفية على هامش تواجده بمحافظة أسوان، لحضور افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، إلى وجود جوانب ايجابية من عمل المجموعة التى تضم مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، تمثلت فى الإنفراجة الخاصة بتوحيد فرعى البنك المركزى الليبين، والذى كان مطلبًا رئيسًا من أجل دعم الاقتصاد الليبيى.

وأكد برجر، تمسك الاتحاد الأوروبى، بمثل الموقف المصرى، الخاص بضرورة عقد الانتخابات الليبية بأسرع وقت، مشيرًا إلى تقديم كامل الدعم اللازم لدعم هذه العلمية السياسة.