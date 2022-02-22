شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: لجنة الأسرى والمفقودين تؤدى القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت لجنة الأسرى والمفقودين السودانية، اليوم الثلاثاء، القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وشكل رئيس مجلس السيادة الانتقالى رئيس المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اللجنة برئاسة وكيل النيابة الدكتور سليمان عمدة هجانه، إنفاذًا لبروتوكول الترتيبات الأمنية، الموقع ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان.

وقال الفريق سليمان صندل حقار نائب رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة - فى تصريح صحفى - إن بروتوكول الترتيبات الأمنية، قضى بتشكيل لجنة لمعالجة قضية الأسرى والمفقودين، لافتًا إلى أن قرار تشكيل اللجنة، والتى تضم أطراف العملية السلمية والحكومة قرار تاريخى ومهم وخطوة كبيرة فى سبيل تطبيق الاتفاقية.

وأشار صندل، إلى أن اللجنة ستقوم بدورها كاملا للبحث عن الأسرى والمفقودين، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية والأخلاقية، واستقبال الشكاوى فى مقرها، معبرًا عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ لإعطاء اللجنة صلاحيات واسعة، مبينًا أنها مُشكلة بموجب قانون لجان التحقيق.

وأضاف أن اللجنة العليا المشتركة للترتيبات الأمنية، ستعمل على دعم لجنة الأسرى والمفقودين لإنجاز مهامها بالصورة المطلوبة، مشيرًا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائى لمجلس السيادة الانتقالي.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأسرى والمفقودين الدكتور سليمان عمدة هجانه، إن اللجنة ستباشر أعمالها ابتداءً من الغد، مبينًا أنها تتمتع بصلاحيات واسعة حسب قانون التحقيقات لسنة 2017.

وأوضح أن اللجنة ستسعى لتكوين مكاتب الولايات المعنية لمباشرة عملها وتسهيل مهمتها، خاصة فى المعارك التى دارت فى مناطق ولايات دارفور الكبرى.