شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أول من أطلق لفظ «الإمام» على حكام المملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الباحث التاريخي على الصيخان، إن لفظ “الإمام” تعني الحاكم وكانت تطلق على حكام المملكة قديمًا، مشيرًا إلى أنه مصطلح موازي للحاكم.
وعن أول من أطلق هذا اللفظ، أضاف في لقاء على قناة “الإخبارية”، أن المصادر التاريخية لا تسعفنا في تلك الفترة، بشأن تأكيد أنه كان مصطلحًا دارجًا.
وأوضح أن الدكتور عبد الله العثيمين رحمه الله، ذكر أن أول من أطلق لفظة الإمام على حكام الدولة السعودية الأولى هو المؤرخ المعروف عثمان بن بشر الذي ولد عام 1210هـ وتوفي عام 1290م.
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