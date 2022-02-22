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شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ريف: 4 قطاعات يشملها الدعم في منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعل برنامج ريف مع استفسار مواطن بشأن القطاعات والأنشطة التي يشملها الدعم في منطقة تبوك.
وأوضح برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”، أنالقطاعات المستهدفة بالدعم في تبوك تشمل التالي:
1- الأسماك
2- الفواكه
3- العسل
4- الأسر المنتجة (القيمة المضافة).
وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف شروط التقديم والقبول في البرنامج كالتالي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.
7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.
8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.
9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية، واستكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.
10- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط، وحصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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