شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ريف: 4 قطاعات يشملها الدعم في منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل برنامج ريف مع استفسار مواطن بشأن القطاعات والأنشطة التي يشملها الدعم في منطقة تبوك.

وأوضح برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”، أنالقطاعات المستهدفة بالدعم في تبوك تشمل التالي:

1- الأسماك

2- الفواكه

3- العسل

4- الأسر المنتجة (القيمة المضافة).

وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف شروط التقديم والقبول في البرنامج كالتالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية، واستكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

10- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط، وحصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.