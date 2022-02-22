شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يجمد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها فى الشيخ جراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارا بتجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها فى الجزء الغربى من حى الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، المعروفة بـ"أرض النقاع".

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فى القدس بأن المحامى ماجد غنايم تمكن بعد تقديم استئناف على قرار ما يسمى "دائرة الإجراء والتنفيذ" الاحتلالية فى ملف عائلة سالم من تجميد إجراءات الإخلاء حتى البت فى الاستئناف المقدم لمحكمة الاحتلال في القدس، شريطة إيداع كفالة مالية بقيمة 25000 شيكل.

وكانت العائلة اللسطينية تسلمت قرارا بإخلائها من منزلها خلال الفترة ما بين الأول من مارس إلى الأول من أبريل المقبلين، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض.

وبدأت قصة معاناة عائلة سالم الفلسطينية منذ عام 1987 حيث كان هناك قرار إخلاء، وتمكنت العائلة من تجميده في العام ذاته.

وفى عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1987 بموجب قانون "التقادم على حكم مدني"، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره، وتسلمت العائلة قرار إخلاء جديد عام 2015، وكانت هي المرة الثانية التي يصدر فيها قرار بالإخلاء، حيث منحت مهلة حتى تاريخ 29/12/2021، علما أن المنزل المستهدف يؤوي ثلاث عائلات مكونة من 10 أفراد.