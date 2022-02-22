شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى فلسطينى: الاحتلال اعتدى بوحشية على فتى مُصاب بـ "متلازمة داون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلى اعتدى بشكل وحشى على الفتى المقدسى محمد العجلونى بحى الشيخ جراح فى مدينة القدس رغم أنه مُصاب بـ "متلازمة داون".

وأضاف مجدلانى - فى بيان صحفى صادر عن مكتبه - أن جنود الاحتلال نفذوا الاعتداء الهمجى على الفتى وسيدتين دون رحمة ودون مراعاة للظروف الإنسانية أو احترام للقوانين والأعراف الدولية.

وشدد على ضرورة أن تقوم كافة المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل الجاد والعاجل لتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين، والحد من الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر التى ترتكبها بحقهم.

وأكد مجدلانى أن ما تقوم به حكومة الإرهاب الإسرائيلى من مجازر وجرائم باستهداف الأطفال والمدنيين فى عموم فلسطين المحتلة بدم بارد، هو ضرب بعرض الحائط لكافة المواثيق والقوانين الدولية التى تحرم استهداف المدنيين والأطفال.

وأشار إلى أن الأرض الفلسطينية المحتلة شهدت تزايدا فى عمليات القتل التى ينفذها الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون ضد شعبنا الأعزل خاصة الأطفال، حيث يستمرون فى عدوانهم وانتهاكاتهم على مرأى ومسمع العالم الذى لا يحرك ساكنا لتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأشاد مجدلانى بصمود أهل القدس، وخاصة حى الشيخ جراح، والذين يُدافعون بأجسادهم وما يمتلكون من قوة عن حقهم التاريخى وحماية بيوتهم من الهدم والاستيلاء، ومن محاولة المستوطنين وبلدية الاحتلال تهجيرهم قسريًا.