شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خادم الحرمين: نحتفي بتاريخ دولة وتلاحم شعب.. ويوم التأسيس يجسد صمود المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إننا نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م).
وأضاف خادم الحرمين على حسابه في تويتر :” ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل”.
وأوضح أن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل.. والحمد لله على كل النعم.
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