شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداء من الغد.. الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية، تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة خلال الخمسة أيام القادمة. وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “بمشيئة الله تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من الأربعاء إلى الأحد 23- 2022/2/27م”. وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، سحب رعدية ممطرة مصحوبة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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