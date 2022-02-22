شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين عبر “تويتر”: نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-، أن الاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب.
وقال الملك سلمان عبر “تويتر”:”نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل”.
وأضاف: “إن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل.. والحمد لله على كل النعم”.
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