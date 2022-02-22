نصائح مهمة للعناية ببشرة الطفل في الشتاء.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بشرة الطفل شديدة الحساسية والرقة وتحتاج إلى عناية خاصة، خاصة في فصل الشتاء.



وفيما يلي يقدم الخبراء العناية ببشرة الطفل نصائح مفيدة للعناية ببشرة الرضيع وحمايتها من الجفاف وغياب الرطوبة في الشتاء.

1. ترطيب البشرة

مع زيادة برودة الطقس، قد تتعرض بشرة الطفل للجفاف، لذلك من المهم الحفاظ عليها رطبة خاصةً بعد الاستحمام، مع تجنبالمنتجات، التي تحتوي على العطور أو الكحول التي تسبب التهيج وزيادة جفاف البشرة.

2. الاستحمام

يجب أن تكون الغرفة دافئة والمناشف جافة وفي متناول اليد لتجفيف الطفل فوراً والإبقاء عليه دافئاً بعد الاستحمام. جففي طفلك بسرعة وضعي لوشن على بشرته للحفاظ على ليونتها وحبس الترطيب بداخلها.

3. ترطيب الهواء

إذا رأيت أن الهواء في منزلك جاف جداً، يمكن الاستعانة بمرطبات الهواء. فالمزيد من الرطوبة في الهواء لن يقلل جفاف البشرة فقط، بل أيضاً يساعد على تحسين الصحة العامة للأطفال وسهولة التنفس.