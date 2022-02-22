شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الاعتداء على طبيبة فى مستشفى تطاوين.. ونقابة الأطباء تهدد بوقف العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الدكتورة أنيسة حمزة بقسم الطب الاستعجالي والإسعاف الطبي بمستشفى تطاوين فى تونس، للاعتداء من قبل مواطنين، وفق شمس التونسية.

وأوضح الكاتب العام لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة فتحي بن عون، أن هذا الإعتداء ليس الأول من نوعه الذي يطال الطواقم الطبية، مؤكدا أنه سيتم غدا تنظيم وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بتفعيل جملة من المطالب من بينها تأمين المستشفيات والأطباء.

واعتبر المتحدث أن تأمين المؤسسة الصحية يؤثر مباشرة على حسن سير عمل قسم الإستعجالي، وتحدث بن عون عن إمكانية إيقاف العمل في صورة عدم تفعيل المطالب المتفق عليها، مشددا على أن ما تعرضت له الطبيبة يُمثل تهديدا بالقتل.

يُشار إلى أن الاعتداء الذي لحق الطبيبة تسبب في تعطل العمل لفترة بالقسم.