شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بأوكرانيا: الجالية بخير ونتابع باهتمام أوضاعهم على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير دولة فلسطين لدى أوكرانيا هاشم الدجاني أن الجالية الفلسطينية في اوكرانيا بخير في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها أوكرانيا.

وأوضح الدجاني في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن السفارة تتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية الفلسطينية في أوكرانيا على مدار الساعة.

وكان الدجاني قد التقى مؤخرا بوزير التعليم والعلوم الأوكراني سيرغي شكارليت، وبحثا القضايا الملحة الخاصة بالطلبة الفلسطينيين، الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الأوكرانية، وسبل تسهيل الاجراءات الخاصة بشؤونهم، ومتطلبات سلامتهم في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، بالإضافة إلى أهمية اعتماد الدراسة عن بعد مرحليا، وتسهيل الحصول على الفيزا، والتحاق الطلبة بجامعاتهم فور انتهاء الازمة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد دعت الفلسطينيين المتواجدين في أوكرانيا إلى المغادرة، وعدم السفر إليها في هذه الفترة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه أصدر تعليماته لعائلات الدبلوماسيين والعاملين في السفارة بالمغادرة فورا، وبقاء سفير فلسطين وموظفي السفارة في أوكرانيا.

كما طالب أبناء الجالية والطلبة الفلسطينيين الذين يمكثون في أوكرانيا بتقليل الحركة والالتزام بمنازلهم قدر الإمكان، والاتصال بالسفارة في حال استدعى الأمر ذلك، مؤكدا أن سفارة فلسطين لدى أوكرانيا نشرت على صفحتها الالكترونية رابطاً لتحديث بيانات الفلسطينيين المتواجدين هناك، للتواصل في حال استدعت الضرورة ذلك.